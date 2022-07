Tuttosport – Chiesa e Zakaria al JMedical (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-04 19:36:38 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: TORINO – E’ scattato il pre raduno della Juventus alla Continassa. In attesa dell’arrivo di Massimiliano Allegri e dei big, previsti nei prossimi giorni, cominciano i lavori allo Juventus Training Center, con le prime visite mediche al JMedical. Il primo ad arrivare, intorno alle 14.40, è stato Federico Chiesa, seguito da Zakaria e Kaio Jorge. Guarda il video Juve, Kaio Jorge al J Medical Zakaria, Danilo e De Sciglio tra i tifosi Subito dopo è toccato a Fagioli e Pjaca, tornati dai prestiti alla Cremonese e al Torino. Il gruppo bianconero si è poi spostato al JMedical, per le visite di rito. Danilo e De Sciglio, due componenti della prima squadra, sono stati tra i primi a sottoporsi ai controlli ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-04 19:36:38 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta: TORINO – E’ scattato il pre raduno della Juventus alla Continassa. In attesa dell’arrivo di Massimiliano Allegri e dei big, previsti nei prossimi giorni, cominciano i lavori allo Juventus Training Center, con le prime visite mediche al. Il primo ad arrivare, intorno alle 14.40, è stato Federico, seguito dae Kaio Jorge. Guarda il video Juve, Kaio Jorge al J Medical, Danilo e De Sciglio tra i tifosi Subito dopo è toccato a Fagioli e Pjaca, tornati dai prestiti alla Cremonese e al Torino. Il gruppo bianconero si è poi spostato al, per le visite di rito. Danilo e De Sciglio, due componenti della prima squadra, sono stati tra i primi a sottoporsi ai controlli ...

