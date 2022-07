Siccità | Gelmini | ' Pnrr per affrontare problema in modo strutturale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - “Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza perper Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte. Le Regioni finora hanno fatto un ottimo lavoro e il confronto in Conferenza va avanti, ma questa crisi idrica impone un intervento nazionale. Abbiamo il dovere dila mancanza di acqua con grande realismo, evitando di alimentare nuove divisioni tra territori o tra interessi diversi". Lo afferma la ministra per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella. "Servono soluzioni immediate, a partire -aggiunge l'esponente dell'Esecuitivo- dalla priorità di garantire acqua potabile a tutti i cittadini, senza dimenticare però il comparto agricolo. Abbiamo il dovere di salvaguardare i raccolti, le aziende, i sacrifici di una vita di tanti agricoltori ...