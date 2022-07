Serena Bortone, colpo basso per la conduttrice: l’indiscrezione fa tremare (Di lunedì 4 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nelle ultime ore è uscita una notizia che sta facendo tremare Serena Bortone ed i fan del suo talk show. Per lei si tratterebbe di un colpo basso ed inaspettato: ecco che cosa sta succedendo e quali sono le novità. È una delle conduttrici del momento, una professionista che si è fatta apprezzare e seguire Leggi su youmovies (Di lunedì 4 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nelle ultime ore è uscita una notizia che sta facendoed i fan del suo talk show. Per lei si tratterebbe di uned inaspettato: ecco che cosa sta succedendo e quali sono le novità. È una delle conduttrici del momento, una professionista che si è fatta apprezzare e seguire

Pubblicità

StigmabaseF : Guillermo Mariotto, la confessione intima in diretta Tv: 'Così ho capito di essere gay': Guillermo Mariotto a ruota… - grande_flagello : Marcello è pronto per le allucinazioni collettive con Serena Bortone #estateindiretta - Marilenapas : RT @fanpage: #palinsestirai Confermati Domenica In con Mara Venier, Serena Bortone con Oggi è un altro giorno e Alberto Matano con La Vita… - fanpage : #palinsestirai Confermati Domenica In con Mara Venier, Serena Bortone con Oggi è un altro giorno e Alberto Matano… - NicoloC__ : @OmarIanello Oddio serio? La benedizione di Serena Bortone live ! -