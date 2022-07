Lo Ius Scholae agli immigrati mortifica i diritti di figli e nipoti di italiani all’estero che aspettano la cittadinanza (Di lunedì 4 luglio 2022) In questi giorni si parla tanto di Ius Scholae per gli immigrati, e non è possibile non andare alla mente ai figli ed ai nipoti di tantissimi italiani all’estero che non riescono ad avere la cittadinanza. Oggi, a fronte di numerose emergenze che impattano sulla vita quotidiana dei cittadini, il Pd e la sinistra, in mancanza di argomentazioni, sollecitano e impongono il dibattito sullo Ius Scholae. LEGGI ANCHE Meloni sfida Letta: vuoi lo ius Scholae? Presentati subito alle elezioni e fai decidere agli italiani "Ritardata come i tuoi genitori": insulti a Montaruli (FdI), il padre e la madre erano sordi. Meloni insorge L’obiettivo è dare la cittadinanza automatica dopo 5 anni ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 luglio 2022) In questi giorni si parla tanto di Iusper gli, e non è possibile non andare alla mente aied aidi tantissimiche non riescono ad avere la. Oggi, a fronte di numerose emergenze che impattano sulla vita quotidiana dei cittadini, il Pd e la sinistra, in mancanza di argomentazioni, sollecitano e impongono il dibattito sullo Ius. LEGGI ANCHE Meloni sfida Letta: vuoi lo ius? Presentati subito alle elezioni e fai decidere"Ritardata come i tuoi genitori": insulti a Montaruli (FdI), il padre e la madre erano sordi. Meloni insorge L’obiettivo è dare laautomatica dopo 5 anni ...

