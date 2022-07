Uccide la moglie a coltellate e per due giorni tiene il cadavere in casa (Di domenica 3 luglio 2022) Una donna di 71 anni, Domenica Caligiuri, è stata trovata morta ieri, riversa sul letto e con ferite di arma da taglio, a Mandatoriccio Marina in provincia di Cosenza. La donna sarebbe stata colpita a coltellate all’addome. Il... Leggi su today (Di domenica 3 luglio 2022) Una donna di 71 anni, Domenica Caligiuri, è stata trovata morta ieri, riversa sul letto e con ferite di arma da taglio, a Mandatoriccio Marina in provincia di Cosenza. La donna sarebbe stata colpita aall’addome. Il...

