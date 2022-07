Tour de France 2022 | Groenewegen si prende lo sprint di Sønderborg Van Aert | ancora secondo | rimane leader

(Di domenica 3 luglio 2022) Dylanha vinto la terza tappa delde. Il neerlandese della BikeExchange torna al successo alla Grande Boucle dopo tre anni grazie ad una volata perfetta sul traguardo di. Alle sue spalle, ormai quasi inutile dirlo, si piazza il belga Wout Vanche consolida la sua Maglia Gialla arrivandouna volta. Pronti via e parte da solo Magnus Cort. Il danese in Maglia a Pois va arsi altri tre punti sui tre semplici GPM oltre ai cori, le urla e le incitazioni delle centinaia di migliaia di persone riversate sulle strade. Davvero incredibile il successo di pubblico avuto dalin questi tre giorni in Danimarca. Il corridore della EF arriva ad avere anche 6’30” di ...

Pubblicità

RSIsport : ????? È stato Dylan Groenewegen a tagliare per primo il traguardo della terza tappa del Tour de France, disputatasi… - sciareneve : RT @MTBiit: Volata dei lunghi coltelli a Sonderborg: Groenewegen brucia Van Aert, ancora secondo... #tourdefrance #roadbike #3Luglio https:… - MTBiit : Volata dei lunghi coltelli a Sonderborg: Groenewegen brucia Van Aert, ancora secondo... #tourdefrance #roadbike… - tvdellosport : A GROENEWEGEN LA 3^ TAPPA???? Dylan #Groenewegen vince la terza tappa del Tour de France???? Seconda posizione per il… - serieB123 : Tour de France 2022: a Groenewegen la 3ª tappa, Van Aert resta maglia gialla -

Sky Sport

Ultima frazione danese delde, domani i corridori lasceranno la Danimarca dopo tre giorni. Ad aggiudicarsi la terza tappa è stato Dylan Groenewegen della Bikeexchange - Jayco. La terza tappa è iniziata da Vejle per ...L'olandese si aggiudica in volata la terza frazione delsul traguardo di Sonderborg (Danimarca). Seconda posizione per il belga Van Aert, che consolida la maglia gialla. Sul podio di giornata anche Philipsen, che precede ... Tour de France: la classifica generale e la maglia gialla Diretta tv in chiaro su Rai 2 ed in abbonamento su Eurosport 1 Diretta streaming gratuita su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, discovery+, SkyGo, NOW, DAZN Diretta live testuale su OA Spo ...È stato Dylan Groenewegen a tagliare per primo il traguardo della terza tappa del Tour de France, ultima completamente in territorio danese prima del giorno di pausa. L'olandese è riuscito a spuntarla ...