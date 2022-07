F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2022, Horner: “Abbiamo limitato i danni, Verstappen un leone” (Di domenica 3 luglio 2022) Christian Horner è intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK al termine del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, in cui la Red Bull non ha ottenuto il risultato che sperava. “La prima partenza era stata ottima, ma tutto è stato annullato. Max è comunque riuscito a portarsi in testa, salvo poi essere condizionato dal detrito colpito. Così facendo ha perso Gran parte del carico aerodinamico e le cose sono peggiorate. Non potevamo fare nulla, ma lui ha lottato come un leone, probabilmente come non aveva mai fatto per un settimo posto. Questi punti potranno essere decisivi nella lotta per il titolo – ha spiegato il team principal della Red Bull – Tuttavia siamo riusciti a limitare i danni, il che è notevole vista una giornata come quella di oggi. Perez ha allungato ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Christianè intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK al termine delPremio didi Formula 1, in cui la Red Bull non ha ottenuto il risultato che sperava. “La prima partenza era stata ottima, ma tutto è stato annullato. Max è comunque riuscito a portarsi in testa, salvo poi essere condizionato dal detrito colpito. Così facendo ha persoparte del carico aerodinamico e le cose sono peggiorate. Non potevamo fare nulla, ma lui ha lottato come un, probabilmente come non aveva mai fatto per un settimo posto. Questi punti potranno essere decisivi nella lotta per il titolo – ha spiegato il team principal della Red Bull – Tuttavia siamo riusciti a limitare i, il che è notevole vista una giornata come quella di oggi. Perez ha allungato ...

