Cristiano Ronaldo e il sogno Roma, arriva la conferma: ”Il 7 luglio potrebbe arrivare” (Di domenica 3 luglio 2022) arriva una conferma da capogiro da parte di Angelo Di Livio, ex calciatore, con un passato marcatamente giallorosso per chi ricorda e i veterani. Proprio lui si è preso la briga di confermare le indiscrezioni sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Roma. Di Livio, poi, ha aggiunto l’ennesima conferma ai microfoni di Retesport: “Ho conferme da più fonti che la Roma stia tentando di ingaggiare Cristiano Ronaldo”. Dunque è chiaro, la Roma vuole il campione a tutti i costi. Cristiano Ronaldo alla Roma: le conferme Intanto, nella Capitale, il tam tam sul possibile approdo del campione portoghese in maglia giallorossa continua a crescere e la folla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 luglio 2022)unada capogiro da parte di Angelo Di Livio, ex calciatore, con un passato marcatamente giallorosso per chi ricorda e i veterani. Proprio lui si è preso la briga dire le indiscrezioni sul possibile arrivo dialla. Di Livio, poi, ha aggiunto l’ennesimaai microfoni di Retesport: “Ho conferme da più fonti che lastia tentando di ingaggiare”. Dunque è chiaro, lavuole il campione a tutti i costi.alla: le conferme Intanto, nella Capitale, il tam tam sul possibile approdo del campione portoghese in maglia giallorossa continua a crescere e la folla ...

Pubblicità

FrankKhalidUK : Cristiano Ronaldo & Lionel Messi stats after turning 30. - tancredipalmeri : Cristiano Ronaldo offerto al Napoli. Non succederà mai, ma se succede si muove pure il sismografo dall’emozione - FrankKhalidUK : Frank Lampard on the Cristiano Ronaldo v Lionel Messi debate. - pinklight22 : RT @DaniloDeFalco7: Cristiano #Ronaldo avrebbe chiesto la cessione al #ManchesterUnited e arrivano conferme da diverse fonti autorevoli: c'… - BinaryOptionEU : RT '#Ronaldo vuole lasciare il Manchester United. -