Wimbledon 2022, Iga Swiatek: “Mi sentivo confusa, non avevo idee” (Di sabato 2 luglio 2022) Prima o poi la striscia di vittorie consecutive di Iga Swiatek si sarebbe dovuta chiudere. La prima sconfitta dopo 37 vittorie è arrivata oggi, al terzo turno di Wimbledon, per mano di Alizè Cornet che continua nel suo ottimo e sorprendente 2022. La numero 1 al mondo ha parlato con la stampa nel post-partita: “So di non aver giocato un buon tennis. Mi sentivo molto confusa sulla mia strategia e lei ne ha approfittato al meglio. Non è stata una buona prestazione da parte mia”. Una sorpresa per appassionati ed addetti ai lavori, non per lei: “sentivo di non essere al top della forma. Ero consapevole che sarebbe potuto accadere. So che non è il miglior mindset con cui presentarsi ad un torneo, ma purtroppo è così”. Wimbledon 2022: Swiatek ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Prima o poi la striscia di vittorie consecutive di Igasi sarebbe dovuta chiudere. La prima sconfitta dopo 37 vittorie è arrivata oggi, al terzo turno di, per mano di Alizè Cornet che continua nel suo ottimo e sorprendente. La numero 1 al mondo ha parlato con la stampa nel post-partita: “So di non aver giocato un buon tennis. Mimoltosulla mia strategia e lei ne ha approfittato al meglio. Non è stata una buona prestazione da parte mia”. Una sorpresa per appassionati ed addetti ai lavori, non per lei: “di non essere al top della forma. Ero consapevole che sarebbe potuto accadere. So che non è il miglior mindset con cui presentarsi ad un torneo, ma purtroppo è così”....

Pubblicità

Eurosport_IT : Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale di tutti i tornei del Grande Slam: ? ???? Australian Open (2022) ?… - SkySport : A #Wimbledon c'è #NadalSonego, ma anche un'imperdibile #TsitsipasKyrgios: il programma da sogno di oggi su Sky… - Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - infoitsport : Wimbledon 2022 Sinner-Alcaraz, gli highlights dei precedenti: 2-0 per lo spagnolo - zazoomblog : LIVE Sonego-Nadal 0-1 Wimbledon 2022 in DIRETTA: si comincia sul Campo Centrale! - #Sonego-Nadal #Wimbledon… -