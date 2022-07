“Vorrei farlo con lui!”: proposta clamorosa per Nicolas Vaporidis, prima conferma di un legame ‘speciale’ (Di sabato 2 luglio 2022) Nicolas Vaporidis riceve una proposta senza precedenti: dopo il trionfo all’Isola, nuovo reality in corsa per lui. Nicolas Vaporidis (fonte youtube)L’attore di origine greca Nicolas Vaporidis ha recentemente trionfato nell’ultima puntata del format “L’Isola dei Famosi“. La sua vittoria era considerata prevedibile ormai da mesi: il naufrago romano ha sconfitto l’iniziale diffidenza di compagni e spettatori, regalando al pubblico del format echi di spontanea umanità. Non avvezzo al mondo dei reality, Nicolas ha sconfitto a mani basse la spietata concorrenza dei compagni, e l’alleanza creatasi tra lui, Carmen Di Pietro, Guendalina ed Edoardo Tavassi rimarrà nella storia del survival game per eccellenza. Nelle ultime ore proprio Edoardo ha ... Leggi su ck12 (Di sabato 2 luglio 2022)riceve unasenza precedenti: dopo il trionfo all’Isola, nuovo reality in corsa per lui.(fonte youtube)L’attore di origine grecaha recentemente trionfato nell’ultima puntata del format “L’Isola dei Famosi“. La sua vittoria era considerata prevedibile ormai da mesi: il naufrago romano ha sconfitto l’iniziale diffidenza di compagni e spettatori, regalando al pubblico del format echi di spontanea umanità. Non avvezzo al mondo dei reality,ha sconfitto a mani basse la spietata concorrenza dei compagni, e l’alleanza creatasi tra lui, Carmen Di Pietro, Guendalina ed Edoardo Tavassi rimarrà nella storia del survival game per eccellenza. Nelle ultime ore proprio Edoardo ha ...

