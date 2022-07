Montaruli vittima degli hater. L'insulto choc contro i genitori sordi (Di sabato 2 luglio 2022) “Sei più ritardata di quei due me***si che ti hanno cresciuto”. Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d'Italia, è finita nel mirino degli utenti social di sinistra per il suo discorso in Parlamento su cannabis e ius scholae. Montaruli, i cui genitori sono sordi, ha denunciato pubblicamente la questione, postando le immagini degli insulti vergognosi su Twitter: “Accetto ogni critica ma non accetto gli insulti. Ho fatto una riflessione su quanto le persone usino le parole senza rendersi conto del loro significato. La mia preoccupazione non è tanto per me che ho le spalle larghe ma penso alle persone più fragili che non possono reggere psicologicamente situazioni così pesanti, si tratta di sensibilità umana. L'uso disinvolto di parole come ‘ritardato' per andare contro ... Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) “Sei più ritardata di quei due me***si che ti hanno cresciuto”. Augusta, deputata di Fratelli d'Italia, è finita nel mirinoutenti social di sinistra per il suo discorso in Parlamento su cannabis e ius scholae., i cuisono, ha denunciato pubblicamente la questione, postando le immaginiinsulti vergognosi su Twitter: “Accetto ogni critica ma non accetto gli insulti. Ho fatto una riflessione su quanto le persone usino le parole senza rendersi conto del loro significato. La mia preoccupazione non è tanto per me che ho le spalle larghe ma penso alle persone più fragili che non possono reggere psicologicamente situazioni così pesanti, si tratta di sensibilità umana. L'uso disinvolto di parole come ‘ritardato' per andare...

