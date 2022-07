La Pascale sposa Lgbt diventa subito un’eroina | ma dieci anni fa la Lucarelli la scherniva così…

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 luglio 2022) Social in fermento nel giorno dell’unione civile tra Francesca, ex compagna di Silvio Berlusconi, e la cantante Paola Turci. In tanti si lamentano degli insulti omofobi che la coppia vip ha attirato, come sempre avviene per personaggi famosi che fanno notizia. Completamente finiti nell’oblio i lazzi e lo scherno che accoglievano, sempre sui social, le vicende dellae di Silvio Berlusconi una decina difa. All’epoca erano molto gettonati i rapporti tra Francescae il cagnolino Dudù. L’accusa? Utilizzare il cane come arma di distrazione di massa che non avrebbe certo ingannato i veri animalisti… Nel settembre del 2013 fu addirittura Selvaggiaa proporre una sorta di gogna social per la. Così la raccontava il Corriere: «Nel bene e nel male, ...