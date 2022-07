Conte, la solitudine di un finto leader (Di sabato 2 luglio 2022) Si fermò una macchina davanti a Palazzo Chigi, si aprì lo sportello e non scese nessuno. E no, non era Clemence Attlee, era Giuseppi Conte, sotto la pochette poco e niente, quello che dell’attuale usurpatore dice: “Non è un politico, lo hanno imposto altri”. Eh, già, Conte invece chi l’ha imposto, dopo averlo assemblato? La CasaleggioAssociati, società di profilazione dati con la benedizione di Mattarella, al punto forse più infimo di una nazione miserabile, degnamente rappresentata da una Capitale di merda (alla lettera: basta girarla dieci minuti e vi passa ogni ambizione di eufemismo). Questione di pulpiti: chi rappresenta questo avvocato della Deep Foggia, che credeva di esistere? Il Movimento no, gli ha dato il vento, del resto non esiste più, ha fatto il vento la creatura di Grillo che con il successore, l’usurpatore, si scambia chiacchiere da ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 2 luglio 2022) Si fermò una macchina davanti a Palazzo Chigi, si aprì lo sportello e non scese nessuno. E no, non era Clemence Attlee, era Giuseppi, sotto la pochette poco e niente, quello che dell’attuale usurpatore dice: “Non è un politico, lo hanno imposto altri”. Eh, già,invece chi l’ha imposto, dopo averlo assemblato? La CasaleggioAssociati, società di profilazione dati con la benedizione di Mattarella, al punto forse più infimo di una nazione miserabile, degnamente rappresentata da una Capitale di merda (alla lettera: basta girarla dieci minuti e vi passa ogni ambizione di eufemismo). Questione di pulpiti: chi rappresenta questo avvocato della Deep Foggia, che credeva di esistere? Il Movimento no, gli ha dato il vento, del resto non esiste più, ha fatto il vento la creatura di Grillo che con il successore, l’usurpatore, si scambia chiacchiere da ...

