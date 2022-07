Conte convoca il Consiglio nazionale del M5s per lunedì mattina  

(Di sabato 2 luglio 2022) AGI - Lazione di unM5s, a poche ore dalla visita a palazzo Chigi, serve aper avere un mandato forte a trattare e per sottolineare che la questione con il governo non è personale, certo c'è il sospetto che dietro l'operazione Di Maio ci sia l'avallo di Draghi (il ministro degli Esteri ha smentito, "non scherziamo"), ma il disagio non è legato a messaggi o telefonate tra l'ex numero uno della Bce e Grillo, il problema per l'ex premier è politico. Il presidente dei pentastellati sta preparando l'incontro con il presidente del. Entrambi vogliono che sia risolutivo. Perchè Draghi - e lo ha ribadito più volte - non intende farsi logorare o galleggiare e anche la conferenza stampa di due giorni fa è servita per ...

Ma il bivio die del Movimento 5 stelle comprende anche il tema delle alleanze. Perchè c'è in ballo pure il destino del centrosinistra. Una rottura con Draghi creerebbe un solco difficilmente ...- Cresce l'attesa per un confronto decisivo per la conferma del sostegno dei pentastellati all'esecutivo. L'ex Di Maio: chi vuol far cadere il governo ora non sa cosa si rischiadal nostro inviato - ANKARA Quarantotto ore di tregua forzata e qualche segnale di “decompressione”. La tragedia della Marmolada non ha solo inevitabilmente mandato in secondo ...ANKARA - Quarantotto ore di tregua forzata e qualche segnale di “decompressione”. La tragedia della Marmolada non ha solo inevitabilmente mandato in secondo piano la ...