Ultime Notizie – Lopalco | “Rialzo contagi covid è tempesta perfetta”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 1 luglio 2022) “Non dite che non ve lo avevamo detto. Dismettere le Usca”, le Unità speciali di continuità assistenziale istituite nel marzo 2020 per aiutare a gestire lo tsunamisul territorio, “era una pessima idea. Leggi e regolamenti permettevano di tenerle in piedi fino al giugno 2022”, ma “praticamente tutte le Regioni le hanno dismesse ben in anticipo” per motivi economici. Però “ora, con un aumento dei casi che giunge come unanel bel mezzo di un’ondata di calore, e con le crisi ataviche di personale nei nostri reparti di emergenza-urgenza, la mancanza delle Usca si sente, eccome”. Lo sottolinea l’epidemiologo Pier Luigi, docente di Igiene all’università del Salento. “Mai farsi sorprendere da Sars-CoV-2”, ammonisce l’esperto su Facebook. “Chi diceva che l’errore più grande che avremmo potuto ...