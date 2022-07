Lavare i piatti: dai un taglio allo spreco e risparmia acqua facendo così! (Di venerdì 1 luglio 2022) Dai telegiornali e dal caldo che ci sta avvolgendo in queste ore sappiamo bene che siamo nel pieno di una un’emergenza idrica. Senza dilungarci su cosa ha scatenato quest’emergenza, ci vorrebbero una decina di pagine da scrivere, è chiaro che dobbiamo cercare di risparmiare quanta più acqua possibile. Un primo passo, che può fare la differenza, è quello di avere parsimonia durante il lavaggio dei piatti. Qual è il modo migliore per Lavare i piatti? Un dilemma di cui probabilmente la risposta sorprenderà i più è quello di dover scegliere quale tipo di lavaggio può far risparmiare più acqua. È chiaro che se bisogna Lavare solo poche posate e pochi piatti non ha senso usare una lavastoviglie. Con questa scelta andiamo a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 1 luglio 2022) Dai telegiornali e dal caldo che ci sta avvolgendo in queste ore sappiamo bene che siamo nel pieno di una un’emergenza idrica. Senza dilungarci su cosa ha scatenato quest’emergenza, ci vorrebbero una decina di pagine da scrivere, è chiaro che dobbiamo cercare dire quanta piùpossibile. Un primo passo, che può fare la differenza, è quello di avere parsimonia durante il lavaggio dei. Qual è il modo migliore per? Un dilemma di cui probabilmente la risposta sorprenderà i più è quello di dover scegliere quale tipo di lavaggio può farre più. È chiaro che se bisognasolo poche posate e pochinon ha senso usare una lavastoviglie. Con questa scelta andiamo a ...

