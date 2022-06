Tensioni nel governo, pressing M5S su Conte per appoggio esterno. Intanto Draghi da Mattarella (Di giovedì 30 giugno 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato stamane al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Il premier - si spiega in ambienti del Quirinale - è salito... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 30 giugno 2022) Il presidente del Consiglio Mariosi è recato stamane al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio. Il premier - si spiega in ambienti del Quirinale - è salito...

Pubblicità

petergomezblog : Tensioni nel governo, Draghi rientra in anticipo dal vertice Nato: non solo il fronte M5s, la Lega alza la voce e l… - eziomauro : Draghi già stasera a Roma, rientra in anticipo dal vertice Nato. L'agenda: tensioni nel governo e Cdm urgente sulle… - francescocosta : Oggi su Morning: “tensioni nel governo” perché De Masi ha detto che Grillo gli ha detto che Draghi gli ha detto una… - IvanaIv29438384 : RT @nigrizia: Ascolta le principali #notizie di oggi dall'#Africa. Parliamo di #migranti morti nel deserto in Libia e Niger, di matrimoni p… - Italiani_news : Tensioni nel governo: Draghi smorza ogni polemica, ma Conte e Salvini rumoreggiano - Italiani News Leggi su Flip se… -