"Putin è una persona sensibile, mi prenderei un proiettile per lui" (Di giovedì 30 giugno 2022) "Potrei prendere una pallottola per Putin". In un’intervista a Good Morning Britain, su ITV, l’ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone difende a spada tratta il presidente russo che già di recente aveva definito un... Leggi su today (Di giovedì 30 giugno 2022) "Potrei prendere una pallottola per". In un’intervista a Good Morning Britain, su ITV, l’ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone difende a spada tratta il presidente russo che già di recente aveva definito un...

Pubblicità

alex_orlowski : Stiamo vivendo un momento storico Trump rischia il carcere, la Nato si allarga, Ucraina e Moldavia candidate per la… - CarloCalenda : Una vera idiozia degna di Putin. Corrado Augias putiniano per aver ospitato Barbero? Ma che follia è questa. - rulajebreal : “Il pacifismo è la risposta sbagliata alla guerra in Ucraina. Il vero obiettivo di Putin è lo smantellamento dell'u… - carminescafa : RT @la_kuzzo: Scopro dalle reazioni a un tweet di ieri che i twitteri no vax, tutti filo-Putin, sono contrari a dare la cittadinanza ai bam… - lorenzhaus : RT @CriticaScient: 'Se Putin fosse una donna non si sarebbe imbarcato in una guerra maschilista...' L'Occidente è in mano a dei deficienti.… -