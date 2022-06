Paola Turci, matrimonio segreto con Francesca Pascale: il retroscena (Di giovedì 30 giugno 2022) Nozze a sorpresa per la cantante Paola Turci e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi Francesca Pascale: il gossip Notizia sorprendente riguardo al futuro di Paola Turci e la ex di Silvio Berlusconi Francesca Pascale. Le due convoleranno a nozze tra pochissimi giorni, più precisamente il prossimo sabato 2 luglio. La location scelta per il matrimonio è Montalcino, suggestiva località toscana in provincia di Siena. Sarà qui che avverranno le celebrazioni e i festeggiamenti per le due, che coroneranno dunque il loro sogno d’amore secondo quanto riportato dalla testata giornalistica Leggo. I primi segnali della love story nata tra la celebre cantante e la Pascale risalgono a circa due anni fa, quando sono state pizzicate dai ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Nozze a sorpresa per la cantantee l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi: il gossip Notizia sorprendente riguardo al futuro die la ex di Silvio Berlusconi. Le due convoleranno a nozze tra pochissimi giorni, più precisamente il prossimo sabato 2 luglio. La location scelta per ilè Montalcino, suggestiva località toscana in provincia di Siena. Sarà qui che avverranno le celebrazioni e i festeggiamenti per le due, che coroneranno dunque il loro sogno d’amore secondo quanto riportato dalla testata giornalistica Leggo. I primi segnali della love story nata tra la celebre cantante e larisalgono a circa due anni fa, quando sono state pizzicate dai ...

