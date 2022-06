De Ligt non è ancora un fenomeno, il sacrificio è giusto. Ora 100 milioni per tre colpi, ricordate cosa disse Allegri? (Di giovedì 30 giugno 2022) De Ligt sì o De Ligt no? Sembra che se ne voglia andare. Se così fosse, il dilemma non si porrebbe nemmeno. Ma non ne sappiamo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Desì o Deno? Sembra che se ne voglia andare. Se così fosse, il dilemma non si porrebbe nemmeno. Ma non ne sappiamo...

Pubblicità

AlfredoPedulla : Quelli che 40 giorni fa avevano detto “de Ligt a un passo dal rinnovo” (e non era vero) “fiducia” “filtra ottimismo… - toni4449 : RT @Il_Mago_KK: Non abbiamo la storia recente di Real e Barça Non abbiamo il potere economico del Bayern Non giochiamo in premier ma in ser… - toni4449 : RT @Bresingar_: Non ho intenzione di passare un altro mese tra l’ansia e l’incertezza del domani, se dobbiamo vendere De Ligt che lo vendes… - ipercritico : scusatemi tanto, De Ligt è il calciatore che guadagna più in assoluto in serie A, è un buon giocatore, con ottime p… - simonevitali85 : “de Ligt vattene, la Juventus non ti merita”. Ora che se ne va, hanno da ridire comunque. Ingiocabili. -