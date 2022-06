Can Yaman, è finita per sempre: purtroppo non c’è stato nulla da fare (Di giovedì 30 giugno 2022) Can Yaman sembra debba dire addio per sempre ad una donna ed ex fidanzata che a breve si sposerà. Dopo le voci che avevano fatto ben sperare i fan ora è arrivata la notizia ufficiale. Si tratta di un addio. L’attore turco ha fatto girare la testa a moltissime donne con la sua bellezza disarmante. Ha raggiunto un successo stellare in pochissimo tempo ed è diventato uno dei personaggi più ambiti dello show business. Can Yaman-Altranotizia (fonte: Google)Can Yaman ha conquistato il pubblico dopo che è saltato alla ribalta con la serie Daydreamer Le Ali del Sogno. Accanto a Demet Ozdemir ha fatto sognare i fan della serie televisiva. Dopo tante indiscrezioni e possibili flirt sembrava che ci potesse essere un ritorno di fiamma con una bellissima ex ma la realtà è un’altra. Di cosa si ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) Cansembra debba dire addio perad una donna ed ex fidanzata che a breve si sposerà. Dopo le voci che avevano fatto ben sperare i fan ora è arrivata la notizia ufficiale. Si tratta di un addio. L’attore turco ha fatto girare la testa a moltissime donne con la sua bellezza disarmante. Ha raggiunto un successo stellare in pochissimo tempo ed è diventato uno dei personaggi più ambiti dello show business. Can-Altranotizia (fonte: Google)Canha conquiil pubblico dopo che è saltato alla ribalta con la serie Daydreamer Le Ali del Sogno. Accanto a Demet Ozdemir ha fatto sognare i fan della serie televisiva. Dopo tante indiscrezioni e possibili flirt sembrava che ci potesse essere un ritorno di fiamma con una bellissima ex ma la realtà è un’altra. Di cosa si ...

Pubblicità

VanityFairIt : n prima fila alle recenti sfilate maschili, i due divi non potevano che attirare l'attenzione del pubblico. Per le… - fanpage : Da Fosca Innocenti a Buongiorno Mamma, passando per le novità di Viola come il mare, con Can Yaman e Francesca Chil… - cyfanpage_ita : Il prodotto di punta lanciato da Mediaset per la fiction di Canale 5 è Viola come il mare, slittato dalla scorsa al… - Sveva82240458 : @55Flavia17 @AnitaRus3 @ElysaFullmoon Purtroppo si è visto anche ultimamente il boicottaggio che subisce Can Yaman in Turchia... - nennatedde1 : @sissi17289700 Resterai molto delusa, anzi ti sconvolgerà scoprire che tra questi due è amore vero, il problema è… -