Ultime Notizie – Ucraina | Johnson | “Se Putin fosse stato una donna non avrebbe fatto questa guerra”

"Se Putin fosse stato una donna, cosa che ovviamente non è, non penso proprio che si sarebbe imbarcato in questa pazza e machista guerra di invasione e violenza". Lo ha detto all'emittente tedesca Zdf il premier britannico Boris Johnson dopo il G7 in Baviera, aggiungendo che se da una parte i leader che hanno partecipato al vertice vogliono "disperatamente" la pace, al momento "non esiste possibilità di accordo". "Putin – ha spiegato – non sta facendo alcuna offerta per un accordo e allo stesso tempo Zelensky, da parte sua, non può farne una". "Se cercate un esempio perfetto di maschilismo tossico, lo potete trovare guardando cosa Putin sta facendo in Ucraina", ha detto ancora Johnson.

