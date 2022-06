Pubblicità

ANCONA - Resetta la mappa dell'emergenza sotto il sole, Antonio Cherubini . 'Gli accessi al pronto soccorso, in numero assoluto, non sono aumentati, restano stabili sulla media di qualche decina al ...In Toscana acqua razionata in tutti i comuni TOSCANA:siccità in Toscana dove l'assenza della ... Per salvare le coltivazioni si sta ricorrendo all'irrigazione di soccorso attingendopozzi o ... Sos dai Pronto soccorso di Ancona: aumentano del 30% le patologie da caldo Sos mobilità. In Italia 60 automobili ogni 100 abitanti. A Roma 70 ogni 100. Gli analisti di Ener2Crowd.com: "Mobilità green e finanza etica" ...Parla Cristiano Conforti, titolare dell’azienda agricola nel Morianese: “Gravi problemi anche per le semine invernali“ ...