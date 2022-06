Quanti soldi servono per crescere un figlio fino ai 18 anni? (Di mercoledì 29 giugno 2022) Secondo uno studio condotto da Moneyfarm, una società di consulenza finanziaria, per crescere un figlio fino ai 18 anni occorrerebbero in media tra i 96 mila e i 183 mila euro. Facendo una media, quindi, per una famiglia bigenitoriale con reddito medio servirebbero circa 170.000 euro. Lo studio si è basato sui numeri elaborati dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori su dati Istat 2020. La cifra stimata è, a ogni modo, indicativa. Tutto cambia in base al costo dell’abitazione (se si è in affitto o in casa di proprietà, alle spese effettuate per l’alimentazione, l’educazione, la salute, l’abbigliamento, le vacanze. I dati raccolti sono stati estrapolati da una famiglia bi-genitoriale con almeno un figlio a carico, con un reddito annuo pari a 34.000 euro e mutuo o affitto da pagare. La situazione ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 29 giugno 2022) Secondo uno studio condotto da Moneyfarm, una società di consulenza finanziaria, perunai 18occorrerebbero in media tra i 96 mila e i 183 mila euro. Facendo una media, quindi, per una famiglia bigenitoriale con reddito medio servirebbero circa 170.000 euro. Lo studio si è basato sui numeri elaborati dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori su dati Istat 2020. La cifra stimata è, a ogni modo, indicativa. Tutto cambia in base al costo dell’abitazione (se si è in affitto o in casa di proprietà, alle spese effettuate per l’alimentazione, l’educazione, la salute, l’abbigliamento, le vacanze. I dati raccolti sono stati estrapolati da una famiglia bi-genitoriale con almeno una carico, con un reddito annuo pari a 34.000 euro e mutuo o affitto da pagare. La situazione ...

