Nella fabbrica 4 0 arrivano gli Umani Digitali per ottimizzare le linee di produzione

Gli Umani Digitali, copie tecnologiche e fotorealistiche che interagiscono mediante algoritmi di intelligenza artificiale, arrivano nelle fabbriche 4.0: è la sperimentazione che stanno portando avanti Userbot, piattaforma di Intelligenza Artificale che automatizza le conversazioni tra utenti e aziende tramite chat, chiamate vocali e Umani Digitali migliorando il servizio clienti e aumentando le vendite e Miflex S.p.A., azienda brianzola leader mondiale Nella produzione di tubi flessibili raccordati. L'innovazione Nella fabbrica 4.0 Facciamo un passo indietro. Le trasformazioni Digitali sono notoriamente complesse da applicare nel comparto industriale, tuttavia se implementate con successo mediante l'Intelligenza ...

