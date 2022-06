Pubblicità

Orizzonte Scuola

: segnaliamo l'Ordinanza del Tribunale di Lecce Sez. Lavoro ord n.32232/2022 del 21.06.2022 con riferimento alla questione in oggetto, emessa all'esito di un giudizio patrocinato dall'...... a fronte di 213 milaannuali sottoscritte l'anno scorso, di cui soltanto 45 mila per ... pure la seconda fascia: si tratta di quel doppio canale di reclutamento che in passato ha risolto ... Supplenze GPS “Preferenza non espressa non equivale a rinuncia implicita”. Ordinanza del Giudice Il MIUR ha presentato ai sindacati la bozza del decreto per le assunzioni di docenti di sostegno dalle GPS di prima fascia. Ecco cosa prevede ...Alcuni aspiranti vengono esclusi dalle GPS nel corso della valutazione titoli da parte degli USP: quali sono i motivi più frequenti