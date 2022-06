Ardea, incendio doloso devasta il Millenium bar: è la seconda volta in una settimana (FOTO) (Di martedì 28 giugno 2022) Ardea. Ancora fiamme all’interno dell’ex bar Millenium. Un copione visto e rivisto dal gestore del locale, continuamente preda di simili episodi. Al momento non si conoscono le cause dell’accaduto ma l’ipotesi di dolo sembra la più accreditata. Sul posto, infatti, è stata trovata una tanica con dei residui di liquido infiammabile. Leggi anche: devastante incendio in un appartamento: morta una donna incendio doloso nel bar: i fatti I fatti sono avvenuti oggi intorno alle 12:00 in via Saveriava 53. Allertato a seguito dell’ennesimo incendio all’interno del bar, il gestore si è poi recato personalmente sul posto per verificare quanto stesse accadendo. Da due anni a questa parte, causa pandemia, il bar è chiuso ma nonostante questo non si vede la fine di quello che è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 giugno 2022). Ancora fiamme all’interno dell’ex bar. Un copione visto e rivisto dal gestore del locale, continuamente preda di simili episodi. Al momento non si conoscono le cause dell’accaduto ma l’ipotesi di dolo sembra la più accreditata. Sul posto, infatti, è stata trovata una tanica con dei residui di liquido infiammabile. Leggi anche:ntein un appartamento: morta una donnanel bar: i fatti I fatti sono avvenuti oggi intorno alle 12:00 in via Saveriava 53. Allertato a seguito dell’ennesimoall’interno del bar, il gestore si è poi recato personalmente sul posto per verificare quanto stesse accadendo. Da due anni a questa parte, causa pandemia, il bar è chiuso ma nonostante questo non si vede la fine di quello che è ...

