Sinner-Wawrinka in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di lunedì 27 giugno 2022) Jannik Sinner affronterà Stanilas Wawrinka in occasione del primo turno di Wimbledon 2022, storico torneo di scena sull’erba londinese. Esordio impegnativo per il giovane tennista italiano, testa di serie numero 10 ai Championship, il quale dovrà vedersela con un esperto e insidiosissimo avversario. L’elvetico, infatti, di rientro dopo un periodo di stop per infortunio, è capace di accelerazioni fulminanti con il suo caratteristico rovescio a una mano; seppur la sua tenuta non sia necessariamente delle migliori, farà di tutto, e ne ha peraltro le armi, per frenare sul nascere il percorso del giovane altoatesino. Grande sfida tra Sinner e Wawrinka, assolutamente da non perdere per gli appassionati di tennis. La sfida di riferimento si svolgerà oggi, lunedì 27 giugno ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Jannikaffronterà Stanilasin occasione del primo turno di, storico torneo di scena sull’erba londinese. Esordio impegnativo per il giovane tennista italiano, testa di serie numero 10 ai Championship, il quale dovrà vedersela con un esperto e insidiosissimo avversario. L’elvetico, infatti, di rientro dopo un periodo di stop per infortunio, è capace di accelerazioni fulminanti con il suo caratteristico rovescio a una mano; seppur la sua tenuta non sia necessariamente delle migliori, farà di tutto, e ne ha peraltro le armi, per frenare sul nascere il percorso del giovane altoatesino. Grande sfida tra, assolutamente da non perdere per gli appassionati di tennis. La sfida di riferimento si svolgerà, lunedì 27 giugno ...

Pubblicità

WeAreTennisITA : Sorteggiato il main draw a Wimbledon: Matteo Berrettini è nella parte bassa, presidiata dal numero 2 Nadal. In alto… - infoitsport : Dove vedere Sinner-Wawrinka oggi 27 giugno in TV e in streaming - zazoomblog : Sinner-Wawrinka oggi Wimbledon 2022: orario 27 giugno programma tv streaming - #Sinner-Wawrinka #Wimbledon #2022:… - tuttopuntotv : Dove vedere Sinner-Wawrinka oggi 27 giugno in TV e in streaming #Wimbledon #Tennis - zazoomblog : Sinner-Wawrinka oggi Wimbledon 2022: orario 27 giugno programma tv streaming - #Sinner-Wawrinka #Wimbledon #2022: -