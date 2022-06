Dacia Spring protagonista della mobilità condivisa (Di lunedì 27 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Dacia Spring, la prima vettura 100% elettrica della gamma Dacia, continua a farsi notare. Look da crossover, 4 veri posti a bordo, un bagagliaio di circa 300 litri e un’autonomia fino a 305 km in città (ossia 230 km in ciclo misto WLTP) la rendono perfetta per gli spostamenti quotidiani. Attitudini queste che la eleggono protagonista anche della mobilità condivisa tramite il Car Sharing Zity By Mobilize, attivo dal 23 giugno nella città di Milano. Sono 450 le Dacia Spring in versione car sharing disponibili sul territorio milanese per il servizio di car sharing 100% elettrico free-floating, pensato per l’intera collettività, facilmente prenotabile e gestibile direttamente tramite l’app Zity by ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) –, la prima vettura 100% elettricagamma, continua a farsi notare. Look da crossover, 4 veri posti a bordo, un bagagliaio di circa 300 litri e un’autonomia fino a 305 km in città (ossia 230 km in ciclo misto WLTP) la rendono perfetta per gli spostamenti quotidiani. Attitudini queste che la eleggonoanchetramite il Car Sharing Zity By Mobilize, attivo dal 23 giugno nella città di Milano. Sono 450 lein versione car sharing disponibili sul territorio milanese per il servizio di car sharing 100% elettrico free-floating, pensato per l’intera collettività, facilmente prenotabile e gestibile direttamente tramite l’app Zity by ...

