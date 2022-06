A Radio Marte si parla di Napoli con Giordano, Accardi, Malfitano e Corbo (Di lunedì 27 giugno 2022) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Marco Giordano, giornalista: “Il Napoli? Il problema è capire se il verbo da utilizzare è razionalizzare o ridimensionare. Anche la Juventus perderà sicuramente De Ligt e dovrà cederlo questa estate. Il Napoli non ha un’azienda forte alle proprie spalle che possa finanziare dei soldi per sanare i debiti. Ad oggi il Napoli deve risparmiare come stanno risparmiando tutti. Saranno finite le vacche grasse? Benissimo. Ma in ogni azienda bisogna mantenere gli standard elevati. Nessuno di noi può dire che si ha certezza che si mantengano livelli alti. Kvaratskhelia non può essere lanciato a fare il sostituto di Insigne che ha scritto la storia, è un grande punto interrogativo. Il problema non è Politano ad oggi ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 27 giugno 2022) Anel corso di “Sport Live” è intervenuto Marco, giornalista: “Il? Il problema è capire se il verbo da utilizzare è razionalizzare o ridimensionare. Anche la Juventus perderà sicuramente De Ligt e dovrà cederlo questa estate. Ilnon ha un’azienda forte alle proprie spalle che possa finanziare dei soldi per sanare i debiti. Ad oggi ildeve risparmiare come stanno risparmiando tutti. Saranno finite le vacche grasse? Benissimo. Ma in ogni azienda bisogna mantenere gli standard elevati. Nessuno di noi può dire che si ha certezza che si mantengano livelli alti. Kvaratskhelia non può essere lanciato a fare il sostituto di Insigne che ha scritto la storia, è un grande punto interrogativo. Il problema non è Politano ad oggi ...

