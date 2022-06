Le 4 regole di base per avviare un’attività nel settore beauty (Di domenica 26 giugno 2022) La passione per il trucco, o in generale per il mondo del beauty, può spingere ad avviare un progetto per mettersi in proprio. Qualcuno potrebbe anche decidere di fare questo passo dopo aver lavorato come dipendente in un salone da estetista, e in questo caso avrebbe già le basi di conoscenza dei trattamenti disponibili sul Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 giugno 2022) La passione per il trucco, o in generale per il mondo del, può spingere adun progetto per mettersi in proprio. Qualcuno potrebbe anche decidere di fare questo passo dopo aver lavorato come dipendente in un salone da estetista, e in questo caso avrebbe già le basi di conoscenza dei trattamenti disponibili sul

Pubblicità

lucyferr85 : @Uptheleft Perché si vive nel terrore della magistratura che fa il bello e il cattivo tempo, e quindi sottostai a r… - SonjaGemma : RT @Honus888: Tra le regole base per una civile convivenza: “non devi mette le cose in pizzo nel frigorifero”. - orsoorsi : @Misurelli77 Ma quelli che facevano leggi in base alle regole religiose e ideologiche non erano i talebani? - kattivector : @onaitsabes @GaIadhrim Opinabile, dipende da chi crea i principi morali. Nell'antica Roma era moralmente accettabil… - sieglinde729 : @h0cv5b0gv5 @laGreta_ In base a cosa decidiamo quali regole seguire e quali no tra quelle illustrate nella Bibbia ?… -