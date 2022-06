Acerra | giovane ferito a una gamba | “Volevano rubarmi la moto”

(Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Undi 17 anni è rimastoallada un colpo d’arma da fuoco, la scorsa notte lungo la statale 162 del Vesuvio. Medicato nella clinica Villa dei Fiori di, ha raccontato alla Polizia di Stato che stava percorrendo su unala statale quando è stato affiancato nei pressi dello svincolo di Pomigliano Sud da un altro veicolo a due ruote con a bordo due sconosciuti che gli hanno intimato di fermarsi e consegnare la sua. Il 17enne si è allontanato con un’improvvisa accelerazione, udendo uno sparo; successivamente si è reso conto di essere statoe si è recato in clinica. Guarirà in una settimana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

