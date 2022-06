Serena Enardu, aggressione al figlio Tommaso: “Venuto a casa per picchiarlo” (Di sabato 25 giugno 2022) In queste ore, Serena Enardu ha pubblicato dei video inaspettati sui social in cui ha raccontato di un’aggressione subita da suo figlio Tommaso. La donna è apparsa piuttosto provata, in quanto la cosa è estremamente recente. I video in questione, infatti, sono stati registrati poco dopo essere andati al comando di polizia per effettuare la L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 25 giugno 2022) In queste ore,ha pubblicato dei video inaspettati sui social in cui ha raccontato di un’subita da suo. La donna è apparsa piuttosto provata, in quanto la cosa è estremamente recente. I video in questione, infatti, sono stati registrati poco dopo essere andati al comando di polizia per effettuare la L'articolo proviene da KontroKultura.

