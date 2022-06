Nuovo aggiornamento Windows 11: miglioramenti in arrivo al Patch Tuesday (Di sabato 25 giugno 2022) Microsoft ha appena rilasciato un Nuovo aggiornamento di Windows 11, che consente agli utenti di provare in anticipo alcuni dei prossimi miglioramenti del Patch Tuesday L’aggiornamento cumulativo di Windows 11 KB5014668 è quindi un aggiornamento facoltativo che gli utenti possono scaricare controllando manualmente gli aggiornamenti in Windows Update. La modifica più importante è l’introduzione dei punti salienti della ricerca sui dispositivi di produzione, ma allo stesso tempo l’aggiornamento KB5014668 include anche diverse correzioni degne. Ad esempio, l’aggiornamento risolve un problema tecnico che impediva agli utenti di eseguire l’aggiornamento a ... Leggi su tuttotek (Di sabato 25 giugno 2022) Microsoft ha appena rilasciato undi11, che consente agli utenti di provare in anticipo alcuni dei prossimidelL’cumulativo di11 KB5014668 è quindi unfacoltativo che gli utenti possono scaricare controllando manualmente gli aggiornamenti inUpdate. La modifica più importante è l’introduzione dei punti salienti della ricerca sui dispositivi di produzione, ma allo stesso tempo l’KB5014668 include anche diverse correzioni degne. Ad esempio, l’risolve un problema tecnico che impediva agli utenti di eseguire l’a ...

Pubblicità

BarbascuraX : “…la proprietà, situata nel Vermont, sarebbe disseminata di pistole, marijuana e munizioni”. Ogni volta che esce un… - cicememi : Instagram mi sta facendo incazzare Che cazzo è sto nuovo aggiornamento che non si capisce un cazzo ma state fermi… - _TorixSpring_ : RT @BarbascuraX: “…la proprietà, situata nel Vermont, sarebbe disseminata di pistole, marijuana e munizioni”. Ogni volta che esce un nuovo… - tuttoteKit : Nuovo aggiornamento Windows 11: miglioramenti in arrivo al Patch Tuesday #Microsoft #Windows11 #tuttotek - notebookitalia : Nuki Smart Lock 3.0 Pro è disponibile in Italia al prezzo di 269 euro ma, grazie al nuovo programma di aggiornament… -