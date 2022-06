Meteo Napoli | l’anticiclone Caronte continua a dominare | temperature in salita

(Di sabato 25 giugno 2022) Secondo le ultime previsioni, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo coperto, ma non per questo dapiù basse. Situazione in tempo reale riportata dal sito il.it: Secondo la rilevazione della stazioneCapodichino alle ore 9:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo poco nuvoloso, con una temperatura di 29°C.

Pubblicità

cronachecampane : Allerta Meteo Napoli e Campania, da domani fino a mercoledì #allertameteonapoli #campania - rep_napoli : Allerta meteo: ondate di calore in Campania da domani a mercoledì [aggiornamento delle 13:45] - andreastoolbox : Meteo, le previsioni del weekend a Napoli dal 25 al 26 giugno| Sky TG24 - ViViCentro : Bollettino Qualità aria Stabia, Napoli e altrove 25 Giugno #bollettino #Bollettinoqualitàaria #Qualitàaria - cronachecampane : Meteo Napoli e Campania: è un week end da bollino arancione #campania #meteo #Napoli -

iLMeteo.it

...Roberto Nanni Tecnico Meteorologo Certificato e divulgatore scientifico WMO - AMPRO... fino a domenica 'La Notte delle Streghe" Rossopomodoro protagonista aal Campionato Mondiale del ...Condizioni di criticità per rischio da ondata di calore dalle ore 08:00 di domenica 26 giugno 2022 e per una durata di circa 72 ore Bollettino Criticità Regione Campania - Ondate di Calore del 25/06/... Meteo Napoli: oggi pioggia e schiarite, Domenica 26 e Lunedì 27 poco nuvoloso Al Centro-Sud la colonnina di mercurio farà segnare valori clamorosi, afa prevalente al Nord. I dettagli su cosa ci aspetta ...Allerta Meteo Napoli: condizioni di criticità per rischio da ondata di calore dalle ore 08:00 di domenica 26 giugno 2022 e per una durata di circa 72 ore.