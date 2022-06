Funghi e insetti come non li avete mai visti (Di sabato 25 giugno 2022) Il fotografo Christopher Edward Rodriguez si è ispirato a un naturalista del diciottesimo secolo per realizzare degli scatti che mostrassero la Terra sotto una luce inedita Leggi su wired (Di sabato 25 giugno 2022) Il fotografo Christopher Edward Rodriguez si è ispirato a un naturalista del diciottesimo secolo per realizzare degli scatti che mostrassero la Terra sotto una luce inedita

Pubblicità

ItaliaStartUp_ : Funghi e insetti come non li avete mai visti - rorast91 : amo la musica, harry, i libri. odio i funghi, il caldo, correre, gli insetti, sopratutto i ragni ed i scarafaggi, o… - olioferrini : Contro insetti e funghi in Lombardia scendono in campo i droni: La Regione ha avviato un programma di sperimentazio… - agronotizie : Contro insetti e funghi in Lombardia scendono in campo i droni - Novara_e_Varese : RT @bonettiagronomo: Albero 'Habitat' ?? Questo albero ha una montagna di problemi. Funghi, carie, insetti, batteri, muschi, licheni e altr… -