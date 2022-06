Sonia Bruganelli saluta e dice addio | il messaggio non lascia più dubbi

(Di venerdì 24 giugno 2022) L’ex opinionistaufficialmente, l’esperienza per lei è terminata: nuovi progetti in vista per la bionda esplosiva?(fonte youtube)La loquacesi è rivelata una figura importante nel contesto del “GF Vip”, e ha occupato per molti mesi le ambite poltroncine rosse riservate gli opinionisti del programma. Al termine del reality, la consorte di Paolo Bonolis ha dichiarato di non voler ripetere nuovamente l’esperienza, ed è tornata ad occuparsi della sua agenzia di casting. Nelle ultime orehato definitivamente una famosa soubrette che ha lavorato per mesi gomito a gomito con il marito: si tratta di Sara Croce. La Bonas di “Avanti un altro” ha ...

Selene64006414 : Ma domani l'evento di Sonia bruganelli dove sarà Roma o Milano? #basciagoni - redazionerumors : Mancano tre mesi alla nuova edizione del Grande Fratello Vip eppure già si parla dei suoi opinionisti: chi ricoprir… - zazoomblog : “E se lo trovate…”: Sonia Bruganelli emoziona il web con le sue parole inaspettate – FOTO - #trovate…”: #Sonia… - TizianiLucia : RT @BeppeBasciano: Sabato suonerò all’evento di - Gianni_gian13 : @InesGiochi @Soleil_stasi @SBruganelli Il 25 Giugno da quel che io so, Sonia Bruganelli farà i provini....non so pe… -

infatti ha dichiarato più volte che non tornerà al GF e ormai sembra certo che non rivedremo nemmeno Adriana Volpe . Ma niente paura, al posto delle due opinioniste non ci sarà Katia.Chi sostituirà Adriana eQuesto non è ancora noto. Quel che appare certo è che, dopo la bellissima esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini, la Volpe è fuori dalla tv : ...Gemma Galgani e il suo ex non saranno concorrenti del reality show vip: brutta notizia per Alfonso Signorini In questi ultimi giorni è circolata online ...Emergono nuovi retroscena sul cast del Grande Fratello Vip 7, il reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini che tornerà in onda da settembre in poi su Canale 5. In queste settimane non sono m ...