Quarto Grado, puntata 24 giugno 2022: Elena Del Pozzo e Giuseppe Pedrazzini (Di venerdì 24 giugno 2022) Nuovo appuntamento con Quarto Grado, nella prima serata di oggi, venerdì 24 giugno 2022. Su Rete 4 (e in live streaming su Mediaset Infinity) Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero ci informeranno sui principali gialli e casi di cronaca del momento. Nel corso della serata l’attenzione sarà concentrata in modo particolare sull’omicidio di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni uccisa dalla madre Martina Patti e sulla morte di Giuseppe Pedrazzini, l’uomo trovato in un Pozzo a pochi passi dalla sua abitazione. Quarto Grado: l’omicidio di Elena Del Pozzo La mamma di Elena Del Pozzo ha confessato di essere stata lei ad uccidere la figlia di ... Leggi su chihaucciso (Di venerdì 24 giugno 2022) Nuovo appuntamento con, nella prima serata di oggi, venerdì 24. Su Rete 4 (e in live streaming su Mediaset Infinity) Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero ci informeranno sui principali gialli e casi di cronaca del momento. Nel corso della serata l’attenzione sarà concentrata in modo particolare sull’omicidio diDel, la bimba di 5 anni uccisa dalla madre Martina Patti e sulla morte di, l’uomo trovato in una pochi passi dalla sua abitazione.: l’omicidio diDelLa mamma diDelha confessato di essere stata lei ad uccidere la figlia di ...

Pubblicità

zazoomblog : Quarto Grado anticipazioni puntata 24 giugno 2022: le novità su Elena Del Pozzo e Giuseppe Pedrazzini - #Quarto… - CorriereCitta : Quarto Grado, anticipazioni puntata 24 giugno 2022: le novità su Elena Del Pozzo e Giuseppe Pedrazzini #quartogrado… - MondoTV241 : Quarto Grado antipazioni della puntata di venerdì 24 giugno #anticipazioni #quartogrado - iq_196 : @marioimprota11 Oppure uno dei suoi amici. Da quando è salito al potere ha fatto assumere i compagni di banco gli a… - hvrricaxe : @_BuBu7te_ e i miei parenti più che altro vale per anche per quello di quarto grado per dirti più che altro nel pae… -