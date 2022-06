Covid | continua l' aumento dei contagi | l' Rt di nuovo sopra la soglia epidemica

Pubblicità

Peggiora il quadro epidemiologico in Italia. La conferma è appena arrivata dall'ultimo monitoraggio settimanale della Cabina di Regia. A salire sono sia incidenza che indice di trasmissibilità Rt, ...Tanto per cominciarea salire l'incidenza settimanale dei casi ogni 100 mila abitanti, che ... dove i letti occupati da pazientisono salgono dal 6,7% al 7,9%. Nel dettaglio i dati più ...Solidarietà alimentare per l'emergenza Covid e sostegno al pagamento delle utenze domestiche, il Comune ha pubblicato il quarto avviso. La domanda può essere presentata entro il 15 luglio solo da chi ...ROMA 24 GIU. - «Il riemergere dei contagi Covid dei cittadini, legati alla variante Omicron 5, ci pone di fronte, negli ultimi giorni, alla realtà di nuova pericolosa impennata, con i dati ufficiali c ...