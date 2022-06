Ascolti TV | Giovedì 23 giugno 2022. La replica di Don Matteo al 16.5%, quella di Scherzi a Parte al 13.7% (Di venerdì 24 giugno 2022) Terence Hill Nella serata di ieri, Giovedì 23 giugno 2022, su Rai1 la replica di Don Matteo 12 ha conquistato 2.387.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale 5 la replica di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 1.799.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Rai2 Copperman ha interessato 700.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha catturato l’attenzione di 1.132.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 D’Annunzio – L’Uomo che Inventò se stesso ha raccolto davanti al video 540.000 spettatori pari ad uno share del 3.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.050.000 spettatori con il 9.1% di share. Su La7 Speciale TGLa7 – Diario di Guerra ha registrato 548.000 spettatori con uno share del 4.2%. Su ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 giugno 2022) Terence Hill Nella serata di ieri,23, su Rai1 ladi Don12 ha conquistato 2.387.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale 5 ladiha raccolto davanti al video 1.799.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Rai2 Copperman ha interessato 700.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha catturato l’attenzione di 1.132.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 D’Annunzio – L’Uomo che Inventò se stesso ha raccolto davanti al video 540.000 spettatori pari ad uno share del 3.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.050.000 spettatori con il 9.1% di share. Su La7 Speciale TGLa7 – Diario di Guerra ha registrato 548.000 spettatori con uno share del 4.2%. Su ...

