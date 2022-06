L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul calciobalilla (Di giovedì 23 giugno 2022) I bar sono cambiati, sono sempre meno quelli che c'hanno le listarelle di legno alle pareti per non sporcare i muri. C'era pure scritto nelle norme igieniche del ministero, erano gli anni Sessanta, che le listarelle di legno alle pareti erano consigliate, non necessarie, ma consigliate. Solitamente i bar con le listarelle di legno alle pareti avevano le sedie impagliate, sedie che rivaleggiavano per diffusione con quelle in plasticone duro. E ovviamente i bar con le sedie in plasticone duro non avevano le listarelle di legno alle parete. Funzionava così. Ormai non ci sono né i primi né i secondi. I bar si sono evoluti, ma non sono cambiati poi tanto. Si continuano ad assomigliare tutti, solo che sono più imbellettati, con mobili moderni, minimali, pure troppo. C'è qualcosa però che in molti bar non è cambiato. Il calciobalilla o calcino o biliardino o in tutti ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 giugno 2022) I bar sono cambiati, sono sempre meno quelli che c'hanno le listarelle di legno alle pareti per non sporcare i muri. C'era pure scritto nelle norme igieniche del ministero, erano gli anni Sessanta, che le listarelle di legno alle pareti erano consigliate, non necessarie, ma consigliate. Solitamente i bar con le listarelle di legno alle pareti avevano le sedie impagliate, sedie che rivaleggiavano per diffusione con quelle in plasticone duro. E ovviamente i bar con le sedie in plasticone duro non avevano le listarelle di legno alle parete. Funzionava così. Ormai non ci sono né i primi né i secondi. I bar si sono evoluti, ma non sono cambiati poi tanto. Si continuano ad assomigliare tutti, solo che sono più imbellettati, con mobili moderni, minimali, pure troppo. C'è qualcosa però che in molti bar non è cambiato. Ilo calcino o biliardino o in tutti ...

