Il tetto Ue ai prezzi del gas resta ancora un tabù (Di giovedì 23 giugno 2022) La proposta di un tetto Ue ai prezzi del gas resta ancora un tabù. Al termine della prima giornata del vertice europe di Bruxelles, le pressioni dell'Italia hanno sortito un primo timido risultato: i leader dei 27 hanno invitato la... Leggi su today (Di giovedì 23 giugno 2022) La proposta di unUe aidel gasun. Al termine della prima giornata del vertice europe di Bruxelles, le pressioni dell'Italia hanno sortito un primo timido risultato: i leader dei 27 hanno invitato la...

Pubblicità

Giovanni1946861 : @CarloCalenda @RenewEurope L’Olanda* blocca: “Ma xché discutere ancora del tetto al prezzo del gas? Ne abbiamo già… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Si gioca sull'energia la partita dell'ultimo vertice Ue prima dell'estate. Sul tetto ai prezzi del gas continua a mancare… - PazzoPerDomani : RT @FrancesDiBi: Il Consiglio europeo dà semaforo verde allo status di candidate #Ue per #Ucraina e #Moldavia. Su questo il consenso era ma… - Paola48277121 : RT @AnDyllinger: @Cazzaccimiei1 Virgolettato da La Stampa sul tetto ai prezzi dell'energia nella bozza del Consiglio EU: 'Questo non signi… - InterFa17080245 : @Drittorovescio_ Lo Stato NON DEVE dare soldi ai cittadini, darli non risolve il problema ed alimenta ancor più l… -