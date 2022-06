Game of Thrones, in arrivo il sequel su uno dei personaggi più amati della serie (Di giovedì 23 giugno 2022) The Hollywood Reporter ha rivelato in esclusiva che si starebbe pensando ha un sequel di Game of Thrones. L’amatissima serie tv che unisce la storia alla fantascienza ha appassionato migliaia di fan in tutto il mondo e attesissimo è il prequel che sarà disponibile a partire dal 21 agosto. Il titolo è House of Dragon, è ambientato 200 anni prima rispetto alla storia raccontata nel Trono di Spade e tratterà principalmente la guerra, le passioni e i misteri di Casa Targaryen. Il nuovo progetto di cui si sta tanto parlando in queste ore, però, riguarda un possibile sequel della serie che dovrebbe avere come protagonista Kit Harington, attore che interpreta Jon Snow. Sul finale del Trono di Spade abbiamo scoperto che Jon, cresciuto in casa Stark, in realtà ... Leggi su isaechia (Di giovedì 23 giugno 2022) The Hollywood Reporter ha rivelato in esclusiva che si starebbe pensando ha undiof. L’ssimatv che unisce la storia alla fantascienza ha appassionato migliaia di fan in tutto il mondo e attesissimo è il prequel che sarà disponibile a partire dal 21 agosto. Il titolo è House of Dragon, è ambientato 200 anni prima rispetto alla storia raccontata nel Trono di Spade e tratterà principalmente la guerra, le passioni e i misteri di Casa Targaryen. Il nuovo progetto di cui si sta tanto parlando in queste ore, però, riguarda un possibileche dovrebbe avere come protagonista Kit Harington, attore che interpreta Jon Snow. Sul finale del Trono di Spade abbiamo scoperto che Jon, cresciuto in casa Stark, in realtà ...

