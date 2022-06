Carlo e William, «lite a corte per Kate Middleton». Cosa è successo (Di giovedì 23 giugno 2022) Ancora problemi per i Windsor. La reporter Rebecca English ha raccontato al The Mirror di litigi frequenti tra il Principe William e suo padre Carlo. Il motivo? A quanto pare, il figlio della Regina Elisabetta non sarebbe in buoni rapporti con la famiglia di Kate Middleton. Il personale che lavora a palazzo ha confidato di continui scontri e discussioni tra padre e figlio per via dei Middleton, che non avrebbero un rapporto profondo con Carlo. Un vero e proprio colpo di scena visto che nelle occasioni pubbliche il marito di Camilla si è sempre mostrato in sintonia con Carole e Michael, i genitori di Kate. Dalle indiscrezioni trapelate, sembra che il Principe Carlo non abbia preso bene la notizia dell’imminente trasloco dei duchi di Cambridge. ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 23 giugno 2022) Ancora problemi per i Windsor. La reporter Rebecca English ha raccontato al The Mirror di litigi frequenti tra il Principee suo padre. Il motivo? A quanto pare, il figlio della Regina Elisabetta non sarebbe in buoni rapporti con la famiglia di. Il personale che lavora a palazzo ha confidato di continui scontri e discussioni tra padre e figlio per via dei, che non avrebbero un rapporto profondo con. Un vero e proprio colpo di scena visto che nelle occasioni pubbliche il marito di Camilla si è sempre mostrato in sintonia con Carole e Michael, i genitori di. Dalle indiscrezioni trapelate, sembra che il Principenon abbia preso bene la notizia dell’imminente trasloco dei duchi di Cambridge. ...

