Siccità: ordinanze contro lo spreco d’acqua, ma niente multe a chi non le rispetta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quasi tutti i Comuni hanno accolto la richiesta di Uniacque di emettere ordinanze contro gli sprechi d’acqua: 25, in particolare, sono i paesi bergamaschi ai quali la società del servizio idrico integrato ha rivolto il suo invito, concentrati tra le valli Brembana, Imagna e San Martino. Un invito, in questi giorni, esteso anche a diversi Comuni dell’Isola Bergamasca. Il contenuto dei singoli provvedimenti può variare nella forma (il consiglio è di leggersi l’ordinanza del proprio comune) ma c’è una frase che alla fine torna sempre: “divieto di prelevare dalla rete idrica acqua potabile per uso extra-domestico”. Ad esempio per l’irrigazione di giardini privati e pubblici, per il lavaggio di piazzali e automobili o per il riempimento di piscine. In una Lombardia che va verso lo stato di emergenza per Siccità (anche se, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quasi tutti i Comuni hanno accolto la richiesta di Uniacque di emetteregli sprechi: 25, in particolare, sono i paesi bergamaschi ai quali la società del servizio idrico integrato ha rivolto il suo invito, concentrati tra le valli Brembana, Imagna e San Martino. Un invito, in questi giorni, esteso anche a diversi Comuni dell’Isola Bergamasca. Il contenuto dei singoli provvedimenti può variare nella forma (il consiglio è di leggersi l’ordinanza del proprio comune) ma c’è una frase che alla fine torna sempre: “divieto di prelevare dalla rete idrica acqua potabile per uso extra-domestico”. Ad esempio per l’irrigazione di giardini privati e pubblici, per il lavaggio di piazzali e automobili o per il riempimento di piscine. In una Lombardia che va verso lo stato di emergenza per(anche se, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Si aggrava l'emergenza siccità. Le Regioni valutano la possibilità di ordinanze per razionare l'acqua al Nord. Il s… - rotaruchristina : RT @romatoday: Siccità, le ordinanze di Regioni e Comuni per il razionamento dell'acqua e le zone a 'rischio autobotti' - elenapababaloni : RT @Radio1Rai: ??#Siccità Allerta rossa, situazione grave nel bacino del #Po. In Piemonte è attivo lo svasamento notturno per il rilascio di… - elenapababaloni : RT @Radio1Rai: Siccità Verso il razionamento dell’acqua. Si moltiplicano le ordinanze per fronteggiare la crisi idrica. Da oggi si potrà pr… - infoitinterno : Siccità, stato d’emergenza in Emilia Romagna: in arrivo ordinanze per il risparmio idrico nelle città. Acqua potabi… -