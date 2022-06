Pd: Marcucci, 'Letta faccia accordi su base programma, guardi al centro' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - “Con la scissione di Di Maio, si impongono due evidenze: dobbiamo cambiare la legge elettorale, Letta deve fare accordi elettorali solo sulla base del programma. Io l'ho già detto, partirei da Renzi e da Calenda, aggiungerei Di Maio, e preventivamente non escluderei nessuno, nel senso che ovviamente chiederei anche a Conte cosa vuole fare”. Così il senatore Pd Andrea Marcucci in collegamento con l'Aria che tira su La7. "Le scissioni del M5S in questa legislatura sono state tante- ha continuato- quella di Di Maio sicuramente la più eclatante, ma il processo di disaggregazione era in atto da tempo. Su Di Maio ministro degli Esteri, confermo il mio giudizio, è stato impeccabile”. Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - “Con la scissione di Di Maio, si impongono due evidenze: dobbiamo cambiare la legge elettorale,deve fareelettorali solo sulladel. Io l'ho già detto, partirei da Renzi e da Calenda, aggiungerei Di Maio, e preventivamente non escluderei nessuno, nel senso che ovviamente chiederei anche a Conte cosa vuole fare”. Così il senatore Pd Andreain collegamento con l'Aria che tira su La7. "Le scissioni del M5S in questa legislatura sono state tante- ha continuato- quella di Di Maio sicuramente la più eclatante, ma il processo di disaggregazione era in atto da tempo. Su Di Maio ministro degli Esteri, confermo il mio giudizio, è stato impeccabile”.

Pubblicità

InfinitoIsacco : RT @Black____7777: @MGT6025 Di maio parlava da mesi con letta,marcucci...il fallito di rignano non è ne volpe ne indovino,è uno che vorrebb… - Black____7777 : @MGT6025 Di maio parlava da mesi con letta,marcucci...il fallito di rignano non è ne volpe ne indovino,è uno che vo… - Rossano26669 : @ardigiorgio Infatti siamo tutti curiosi. Tengono in vita in un polmone artificiale quel che resta di Conte facendo… - Black____7777 : @ottobrerosa Tu vivi su un altro pianeta,te lo dissi anche quando convinta votavi gualtieri. Renzi non conta nulla,… -