Roma | UFFICIALE | Reynolds in prestito al Westerlo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 giugno 2022) . II terzino americano prosegue la sua carriera in Belgio L’AScomunica di aver ceduto Bryanal KVCa titolo temporaneo, con diritto di riscatto. L’esterno statunitense aveva giocato inda gennaio 2022 nel KV Kortrijk, massima serie belga. Arrivato allanel gennaio del 2021 dal FC Dallas,– classe 2001 – ha raccolto 8 presenze in giallorosso. Il suo esordio in Serie A risale al 14 marzo 2021, in una trasferta a Parma al Tardini. In bocca al lupo, Bryan! L'articolo proviene da Calcio News 24.