(Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Alcuni giornalisti disono oggetto di unarelativa alla ormai celebre vicenda dell'Autogrill. Io sono, sempre. Mi auguro che tutto si chiuda velocemente per. Mi limito a dire che ildi quelle oredalla Rai è. L'ho detto in tutte le presentazioni del libro. Credere alla versione delle due auto, che escono una a destra e una a sinistra dall'Autogrill, è più difficile che credere negli Ufo. Ma purtroppo questo è il servizio pubblico con cui dobbiamo fare i conti". Lo scrive Matteonella sua ultima enews.

Rai: Renzi, 'garantista su indagine penale su Report, ma racconto fatto è falso' Mi limito a dire che il racconto di quelle ore fatto dalla Rai è falso. L'ho detto in tutte le presentazioni ... pubblico con cui dobbiamo fare i conti". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.Roma, 21 giu "La mia proposta è che da qui a fine anno tutti i partiti mettano da parte le legittime, ancorché discutibili, bandierine sui singoli provvedimenti ...