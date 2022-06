Nuoto, Mondiali Budapest 2022, quarta giornata. Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti: ricordando il 2017. E Martinenghi punta al bis (Di martedì 21 giugno 2022) Allora erano ancora i Gemelli Diversi di Ostia, oggi non lo sono più. Le strade si sono divise e anche le strade che portano al podio iridato, che allora condivisero con Detti sul gradino più e Paltrinieri su quello più basso, si sono complicate e sono diventate più tortuose. Dal 2017 le cose sono cambiate ma loro due sono ancora lì, nella vasca della Duna Arena a giocarsi un podio mondiale: Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti hanno segnato un’epoca del mezzofondo non solo italiano, mondiale. Il lotto degli avversari è quotatissimo e servirà una prova di grandissimo spessore per riuscire a strappare una medaglia: Romanchuk, Wellbrock, Finke, il meglio del meglio. Paltrinieri è piaciuto in batteria, Detti un po’ meno ma qualche jolly ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Allora erano ancora i Gemelli Diversi di Ostia, oggi non lo sono più. Le strade si sono divise e anche le strade che portano al podio iridato, che allora condivisero consul gradino più esu quello più basso, si sono complicate e sono diventate più tortuose. Dalle cose sono cambiate ma loro due sono ancora lì, nella vasca della Duna Arena a giocarsi un podio mondiale:hanno segnato un’epoca del mezzofondo non solo italiano, mondiale. Il lotto degli avversari è quotatissimo e servirà una prova di grandissimo spessore per riuscire a strappare una medaglia: Romanchuk, Wellbrock, Finke, il meglio del meglio.è piaciuto in batteria,un po’ meno ma qualche jolly ...

