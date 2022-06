Basket | il C T Gianmarco Pozzecco | “Emozionato | bisognerà subito creare un gruppo”

Leggi su oasport

(Di martedì 21 giugno 2022) È iniziata ufficialmente, con la prima giornata del programma di allenamenti a Trieste, l’avventura azzurra del neo Commissario Tecnico. La Gazzetta dello Sport ha intercettato le sue parole al termine di questo importantissimo primo appuntamento. “Il primo giorno è stato un terremoto di emozioni e iniziare a Trieste, dove sono cresciuto l’ha enfatizzato ancora di più. Mi ha ricordato delgiocatore della Nazionale e mi ha reso molto felice”. Queste le prime impressioni del quasi 50enne coach azzurro. Alla gioia e all’emozione si unisce anche la grande consapevolezza dell’importanza del suo nuovo ruolo: “Sento una responsabilità enorme, più grande di quando giocavo. In pochi pensavano che come allenatore potevo arrivare in Serie A o in Nazionale, questa è una delle soddisfazioni più ...